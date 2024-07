"L’ultimo continente". Libro di esordio di Muzzi

Alberto Muzzi presenta il suo primo romanzo "L’ultimo continente" edito da Edizioni Clandestine. Avvocato e attualmente consulente al il Ministero dell’Ambiente e alla Camera Arbitrale di Milano, nel 2022 decide di prendersi un anno in giro per l’Europa e concentrarsi nella stesura del suo primo libro. La tematica centrale del romanzo, riguardo le questioni geopolitiche dell’Antartide, è ancora poco conosciuta ma estremamente attuale. "Nel 2009 stavo preparando un esame del ciclo magistrale di diritto internazionale – spiega lo scrittore – imbattendomi per la prima volta nel Trattato sulla gestione dell’Antartide. Dopo un decennio, le questioni geopolitiche sulla pretesa territoriale dell’Antartide e il surriscaldamento globale hanno continuato ad interessarmi, da qui l’idea del libro. È un romanzo ambientato nel 2039, con una visione futuristica e una storia d’amore che tutti possono leggere. Ho in mente di fare dei firmacopie ad agosto per coloro che hanno preordinato il libro".