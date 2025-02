Corsi, la star gentile di Sanremo. “In un mondo di tiktoker, Lucio ci riporta all’autenticità delle cose reali”

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 16 febbraio 2025 – Premio della Critica e secondo classificato a Sanremo: Lucio Corsi, ha regalato delicatezza e poesia sul palco del Festival. E questa sera il talentuoso cantautore maremmano sarà ospite da Fabio Fazio nella sua trasmissione “Che tempo che fa”.

"Non c'è dubbio che da questo Festival esca prepotentemente un unico grande vincitore, Lucio Corsi, che da sconosciuto per il grande pubblico ha calcato il palcoscenico dell'Ariston con la sua personalità stravagante ma genuina, portando con sé un bagaglio di esperienza personale, di gavetta e di realtà ormai da tempo dimenticate. Lucio ha tenuto tutti noi castiglionesi incollati davanti alla tv, un folletto-menestrello-marziano che ha stregato il palco con la sua poesia e con il suo essere se stesso, al di là delle convenzioni e degli stereotipi", così la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi.

In occasione del rientro a casa di Lucio Corsi, si spiega in una nota, il territorio si prepara a una grande accoglienza, sempre nel rispetto della sua personalità, discreta e riservata. Lucio Corsi, originario di Vetulonia, "è riuscito a rendere coesa e compatta tutta la nostra comunità - aggiunge - che si è ritrovata unita in un unico grande obiettivo: sostenere, promuovere e proteggere questa delicata personalità che per tanti è spuntata fuori dal nulla. Lucio, e lo dico con convinzione e con un pizzico di orgoglio, è stato la vera grande scoperta, la rivelazione di questo festival della canzone italiana".

Per Nappi "oggi, persi nella continua ricerca di successi facili, tutti youtuber, tutti influencer, tutti tiktoker, tutti costruiti e artefatti, avevamo bisogno di qualcuno che ci riportasse coi piedi per terra, all'autenticità delle cose reali. Dietro l'abbigliamento insolito, il trucco particolare e la figura sottile, rivedo il Barone rampante di Italo Calvino, sono molto contenta che questa eccellenza grezza del cantautorato italiano, che meritava di essere scoperta, sia un nostro concittadino".