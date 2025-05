Luca Terni ospite alla Proloco

Sarà Luca Terni l’ospite dell’incontro di oggi alle 18.30 nella troniera della Proloco – che ha organizzato l’evento – per un appuntamento che servirà a celebrare il premio assegnato nei giorni scorsi e per parlare dei suoi impegni televisivi. Ma in programma c’è anche una dimostrazione gastronomica che terrà insieme al fratello Nicola. L’incontro sarà introdotto da Andrea Bramerini, presidente Proloco, e sono previsti gli interventi del presidente della Provincia Francesco Limatola, del direttore de IlGiunco.net Daniele Reali e del sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini.

Luca Terni (nella foto), macellaio e chef della Locanda di Ansedonia, è stato premiato nella sala consiliare di Capalbio come ’Maremmano del 2024’, essendo stato il più votato dai lettori dell’ultima edizione di #maremmani de IlGiunco.net.

"Sono orgoglioso – disse ritirando il premio – di aver ottenuto un riconoscimento così importante. Ringrazio la mia famiglia, il sindaco Gianfranco Chelini, ilGiunco.net e tutti coloro che hanno dedicato un po’ del loro tempo per votarmi".

Luca Terni, 38 anni, protagonista assoluto del canale Food network con il suo programma ’C’è ciccia’, spopola anche sui social grazie alla sua rubrica ’Ricettaccia’. Sempre su Food network ha debuttato ad aprile ’Scarpetta d’Italia’, programma che andrà in onda tutti i martedì alle 22.