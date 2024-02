Lotta all’emergenza abitativa. Ristrutturati sei appartamenti. L’Epg li ha consegnati al Comune

L’Epg ieri ha provveduto alla consegna delle chiavi al Comune di Orbetello, che ne è il proprietario, di sei appartamenti appena ristrutturati in via Gelli con un investimento di 480mila euro.

La cerimonia si è svolta in sala consiliare alla presenza del sindaco Andrea Casamenti, dell’assessore Silvia Magi, del funzionario comunale Simone Casciani, del presidente Epg, Mario Pellegrini, della componente del Cda Anna Maria Schimenti e del direttore generale Corrado Natale.

"L’intervento – hanno commentato il presidente di Epg Mario Pellegrini ed i componenti del CdA, Anna Maria Schimenti, Guido Destri, Cristina Bizzarri e Daniele Brogi – prevedeva la demolizione edilizia di due edifici fatiscenti che non avevano più alcun requisito di abitabilità nè dal punto di vista igienico, nè da quello urbanistico. Pertanto, si è provveduto prima alla demolizione dell’immobile, avvenuta nel 2015, e poi alla successiva ricostruzione, così da restituire al Comune di Orbetello gli appartamenti per la futura assegnazione".

"Un intervento – hanno detto Casamenti e Magi – che purtroppo non risolve l’annoso problema della carenza di alloggi popolari nella nostra provincia, ma che sicuramente, oltre che riqualificare una zona della città, permette di dare un fattivo contributo alla lotta all’’emergenza abitativa".

"Da parte della nostra amministrazione – sottolinea poi Silvia Magi, assessore del Comune di Orbetello con delega agli alloggi popolari –, non possiamo che esprimere soddisfazione per il conseguimento di un obiettivo così importante. La riqualificazione degli alloggi popolari di via Gelli, infatti, ha per noi doppia valenza: da una parte ci consente di rispondere in modo migliore alle esigenze dei nostri cittadini che hanno diritto all’assegnazione degli alloggi ed in secondo luogo abbiamo portato a termine, in collaborazione con Epg, la riqualificazione dell’intera area". " Ringraziamo L’Epg per il dialogo costante e proficuo con la nostra amministrazione – ha detto Casamenti –, che si traduce in un lavoro egregio che migliora considerevolmente la qualità di un servizio a sostegno delle fasce più deboli della popolazione".

Michele Casalini