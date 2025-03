Lotta alle zanzare, iniziano i primi interventi di disinfestazione

Mentre a Orbetello si combatte contro i moscerini, prende il via all’Argentario la prossima settimana la campagna di disinfestazione per il controllo dei culicidi molesti, le zanzare, sul territorio comunale. Saranno dieci gli interventi in programma fino alla metà di ottobre. Con l’approssimarsi della stagione turistica e a seguito delle segnalazioni da parte della cittadinanza, si rende infatti necessario provvedere alla disinfestazione antilarvale e disinfestazione culicida, in particolare contro la Aedes Albopictus (zanzara tigre) e le specie del genere culex, generalmente indicate tutte con il termine generico "zanzare". Con la necessità di realizzazione di una opportuna campagna di bonifica, mirata sia ai trattamenti larvicidi che adulticidi, finalizzata al contenimento ed all’eliminazione di detti focolai.

Il primo intervento è programmato per la notte tra domani e martedì nei centri urbani del Comune di Monte Argentario, partendo da località Terrarossa con inizio alle 23,30, località Pozzarello con inizio alle 23,30, a Porto Ercole con inizio alle 00,15 nelle zone di minor presenza di persone e attività economiche fino ad addentrarsi in zona lungomare e vie centrali, per finire a Porto Santo Stefano con inizio alle 1,30 nelle zone di minor presenza di persone e attività economiche fino ad addentrarsi in zona lungomare e vie centrali. Gli interventi termineranno alle 5 di martedì. Prossimi interventi 14 aprile e 5 maggio.