Lotta al tabagismo, oggi consulenze alla Lilt

Il 31 maggio di ogni anno l’Organizzazione mondiale della Sanità celebra la "Giornata Mondiale senza Tabacco". L’evento ha l’obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi, sulla salute generale delle persone e della comunità, delle sigarette e di altri prodotti del tabacco.

La Lilt Aps-Ets provinciale di Grosseto, aderisce a tale importante giornata mettendosi a disposizione di chi volesse informazioni e supporto per combattere la dipendenza.

Oggi, infatti, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, la dottoressa Lilia Enei, psico-oncologa da anni volontaria Lilt, sarà a disposizione nella sede dell’associazione in via De Amicis 1 per colloqui informativi ed eventuale pianificazione di corsi per la lotta al tabagismo.

Secondo l’Oms il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. "Nel nostro Paese – dice Bruno Mazzocchi (nella foto), direttore sanitario della Lilt Grosseto – il fumo è considerato il responsabile di circa il 30% delle morti per tumore in quanto responsabile del cancro alla cavità orale, alla faringe e all’esofago e del tumore ai polmoni, perché in particolare il consumo di tabacco aumenta la probabilità di essere colpiti dal cancro ai polmoni dalle trenta alle sessanta volte".