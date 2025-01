Lotta ai "furbetti" dei rifiuti. In un anno seicento sanzioni. Nuovi incontri con i cittadini

Seicento verbali dagli ispettori ambientali nel corso del 2024. É arrivato il resoconto delle multe emesse nell’ultimo anno per comportamenti errati in materia ambientale dai cittadini, soprattutto sull’errato conferimento dei rifiuti e sull’abbandono sia nei pressi delle postazioni, ma in maniera sbagliata, che nel territorio dell’Argentario, soprattutto dove è severamente vietato, ad esempio in alcune aree di macchia mediterranea del promontorio. La media per ogni sanzione è di circa 110 euro, con il "conto" complessivo che supera i 60mila euro. Soldi che saranno reinvestiti nel costo del servizio della nettezza urbana, considerando anche le varie novità che il Comune – con l’assessore all’Ambiente Michele Vaiani – sta portando avanti in questo periodo.

Il potenziamento della raccolta differenziata, partito alcune settimane fa con la sostituzione dei cassonetti, va avanti spedito, mentre ulteriori novità saranno annunciate a breve. Visto il cambiamento portato avanti, soprattutto in merito ai contenitori e al loro corretto conferimento dei rifiuti, proseguono gli incontri organizzati per i cittadini con gli operatori del settore. In questo caso è stato deciso un altro ciclo di appuntamenti per l’iniziativa "Ricicliamo insieme", che si terrà con le educatrici ambientali in questo fine gennaio. Si tratta di incontri dedicati a tutti coloro che vogliono scoprire di più sulla sostenibilità e sulla raccolta differenziata. Il primo si terrà domani dalle 9 alle 15 a Porto Santo Stefano, di fronte alla postazione dei cassonetti nel piazzale Sant’Andrea, dove si trova anche il parcheggio. Un secondo incontro si terrà lunedì, sempre dalle 9 alle 15, a Porto Ercole, in questo caso nella zona della postazione di via Campagnatico, di fronte all’ufficio postale. Infine, mercoledì dalle 9 alle 15 a Porto Santo Stefano si terrà il terzo incontro, questa volta di fronte alla postazione sul Lungomare dei Navigatori, nella zona della piazza delle Meraviglie.

Andrea Capitani