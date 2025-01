L’"Orso felice" in scena questo pomeriggio alla Fonderia Leopolda

FOLLONICACon l’"Orso felice" sul palco poesia e leggerezza per trattare il tema dell’identità. Oggi alle 17 un nuovo spettacolo per la rassegna dedicata alle famiglie al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Sarà uno spettacolo pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni ma adatto anche ai genitori e alle famiglie: è l’"Orso felice", messo in scena dalla compagnia Dimitri/Canessa tratto da "L’orso che non c’era" di Oren Lavie e vincitore nel 2023 del premio In-Box. Indaga il tema dell’identità in modo poetico e leggero, come solo un Orso Felice può fare. Prima dello spettacolo il Teatro Fonderia Leopolda aprirà le sue porte per accogliere i bambini e le famiglie, che potranno partecipare ai laboratori gratuiti proposti dalla libreria "Altrimondi" o partecipare alla merenda offerta dal teatro. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro; i biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49, online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria.