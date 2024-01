"L’odore della notte" con Mastandrea

Arriva al cinema Stella "L’odore della notte" per StellaCult, l’appuntamento del mercoledì dedicato ai cult movies. Questa sera alle 21.30 la sala di Grosseto ospita il secondo film del compianto Claudio Caligari, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1998. "L’odore della notte" ha come protagonisti Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Giorgio Tirabassi. Il restauro è stato realizzato dal Csc – Cineteca Nazionale a partire dai negativi di scena messi a disposizione da Minerva Pictures e la distribuzione, a cura di Cat People, è avvenuta in occasione del venticinquesimo anniversario dall’uscita con un’anteprima alla Festa del cinema di Roma 2023. Il film vinse anche il festival Storie di cinema, storica iniziativa grossetana dedicata alla sceneggiatura. Liberamente ispirato al libro "Le notti di Arancia meccanica" di Aleardo Sacchettoni, "L’odore della notte" ha per protagonisti un gruppo di rapinatori dell’estrema periferia romana che si specializza nell’assalto alle case dei quartieri alti, in una sorta di rivalsa verso i più fortunati. Capo dei malviventi è Remo Guerra, che per mestiere fa il poliziotto. Totalmente immerso nella parte del vendicatore, Remo riesce a sviluppare una tecnica efficace, ma accanto al successo criminale, cresce progressivamente la sua crisi. L’ingresso è al costo di 5 euro.