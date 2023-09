Lodo Guenzi al debutto. Chiude Ottavia Piccolo

Ecco il programma degli spettacoli che inizieranno tutti alle 21.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, al Teatro degli Industri, sarà Lodo Guenzi, protagonista dello spettacolo "Trappola per topi" di Agatha Christie, per la regia di Giorgio Gallione. Giovedì 30 novembre al Teatro Moderno arriva "1984" di George Orwell, diretto da Giancarlo Nicoletti, con Ninni Bruschetta, Giancarlo Commare e Violante Placido. Lunedì 11 dicembre al Teatro degli Industri, in occasione della "Giornata mondiale del tango", va in scena lo spettacolo fuori abbonamento "Tango senza confine", con Riccardo Taddei, (fisarmonica), Teodora Ristic (pianoforte), Cécile Bruned, (flauto), Monica Nicoara, (voce), Dario Epifani (contrabbasso).

La stagione prosegue al Teatro degli Industri venerdì 15 dicembre. Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, portano in scena "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon. Ancora, al Teatro degli Industri, lunedì 8 e martedì 9 gennaio, Alessandro Benvenuti è il protagonista di "Falstaff a Windsor". Lo spettacolo, adattato e diretto da Ugo Chiti, è liberamente tratto da "Le allegre comari di Windsor" di William Shakespeare. Venerdì 19 gennaio la stagione si sposta al teatro Moderno, dove Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli portano sul palco "L’anatra all’arancia" di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, per la regia di Claudio Greg Gregori. Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, Giuliana De Sio e Alessandro Haber arrivano al teatro degli Industri con "La signora del martedì" di Massimo Carlotto.

Il programma prosegue al teatro degli Industri venerdì 2 febbraio con lo spettacolo "Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere", portato in scena da Melania Giglio. Martedì 6 febbraio al Moderno è il momento de "Il calamaro gigante", tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori.

Al teatro degli Industri, venerdì 16 febbraio, Lella Costa ed Elia Schilton portano in scena "Le nostre anime di notte". Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, è diretto da Serena Sinigaglia. La letteratura è di nuovo protagonista, martedì 27 febbraio: per la regia di Alessandro Di Murro, al teatro degli Industri arriva "Finzioni", lo spettacolo dedicato al pensiero dello scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges.

La stagione torna al teatro Moderno venerdì 1 marzo: in programma la commedia di Coline Serreau "Tre uomini e una culla", con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana. Spazio alla danza, sabato 9 marzo, al teatro degli Industri. "Cob Compagnia Opus Ballet" presenta "Le quattro stagioni": coreografie di Aurelie Mounier su musiche di Antonio Vivaldi. Ultimi appuntamenti in stagione, sabato 16 e domenica 17 marzo, al teatro degli Industri. Ottavia Piccolo e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo portano in scena "Cosa Nostra spiegata ai bambini" di Stefano Massini.