Lo sportello "Let’s talk" aiuta il dialogo genitori-figli

Riapre lo sportello "Let’s talk", lo spazio di ascolto per ragazzi e famiglie, realizzato dalla cooperativa sociale "Uscita di Sicurezza" all’interno del progetto "Ciel’in città", selezionato dall’impresa sociale "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile che nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Ogni martedì, a partire da domani, nella sede del Doposcuola di "Uscita di Sicurezza" in via Lazzeretti 10, a Grosseto, la consulente familiare Monica Maggini sarà a disposizione di tutti gli interessati per momenti di confronto e ascolto, volti a migliorare le relazioni, ad affrontare più serenamente il periodo dell’adolescenza e a fare attività di orientamento e informazioni anche sui percorsi scolastici.

Lo sportello è ad accesso libero e gratuito, sia per i ragazzi che per i loro familiari, è aperto dalle 16.30 alle 18.30, e non è necessario prenotare prima il colloquio. L’apertura dello sportello "Let’s talk" è una delle di una delle azioni previste dal progetto, che collega la città di Grosseto a Massa e Prato, e che vede la cooperativa "Uscita di Sicurezza" capofila di un partenariato che comprende anche il Comune di Grosseto, l’Istituzione "Le Mura", la Fondazione Grosseto Cultura e l’associazione Ciel’in città.

Per maggiori informazioni è comunque possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, oppure consultare la pagina facebook Ciel’in città o, eltrimenti, chiamare il numero telefonico 335 187 0914.