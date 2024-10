Lite in strada durante un controllo. Agenti della Municipale restano feriti

Castiglione della Pescaia, 14 ottobre 2024 – Momenti molto concitati ieri a Castiglione per una lite scoppiata fra un cittadino e due agenti della Polizia municipale, con quest’ultimi due che sono poi dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso.

Tutto è avvenuto durante il controllo che gli agenti stavano effettuando sulle auto in sosta nei pressi del porto canale. Ad un certo punto si è avvicinato un uomo in bicicletta e in breve tempo è nato un litigio. I due agenti si sono fatti medicare dai medici, mentre l’uomo è stato identificato.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.