"Liquami vanno verso Marina Ora ordinanza di non balneabilità"

Con le piogge torna l’annoso problema del Fosso Beveraggio. Il Forum Ambientalista ha diffuso un breve filmato che mostra una piena. " Abbiamo già informato la cittadinanza che le frequenti piogge con caratteri di sempre maggiore intensità hanno prodotto negli ultimi due anni e mezzo ben trenta ondate di piena nel Fosso Beveraggio – inizia Roberto Barocci del Forum Ambientalista –, che in realtà è una fogna di acque nere a cielo aperto. Il video mostra la velocità di transito dei liquami che è sull’ordine del metro al secondo. Questo significa che domani (oggi ndr.) quei liquami sono nelle zone di balneazione di Marina di Grosseto, attraverso il canale San Rocco e il porto di Marina. Noi pensiamo che a Marina si potranno rilevare inquinanti pericolosi per la salute". Niente allarmi, comunque. "Assolutamente. Abbiamo la documentazione ufficiale di scarichi fognari illegittimi sul fosso Beveraggio e di concentrazioni di batteri fecali pari a 600 volte i limiti di legge. Il Comune dovrebbe fare prevenzione, ma non lo fa. Dovrebbe individuare gli scarichi abusivi e ancora non lo ha fatto a distanza di un anno dalle certificazioni ufficiali di tali inquinamenti e dall’ordinanza del maggio 2022, che prevedeva gli accertamenti". Servirebbe dunque un’ordinanza di non balneazione. "Sì, ma andrebbe fatta con carattere di urgenza. Adesso bisogna costruire una nuova fognatura per le acque nere dal viale Uranio al depuratore di San Giovanni. Sono convinto – chiude Barocci – che negli ultimi decenni a Grosseto non si sono investiti gli oneri di urbanizzazione pagati dai cittadini nelle strutture necessarie alla crescita della città".