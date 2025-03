L’ipotesi fa discutere. Leva militare obbligatoria?: "Servirebbe". "Invece no"

E’ solo una voce, certo, ma comunque fa discutere. Dopo 143 anni, l’Italia ha abolito il 29 luglio 2004 la leva obbligatoria. L’ultimo giorno di naja è stato il 30 giugno 2005. Adesso qualcuno parla di reintrodurla, ma cosa ne pensano i grossetani? Glielo abbiamo chiesto.

"Il militare io l’ho fatto a Pordenone, non sapevo nemmeno dove fosse – dice Giuseppe Magini –. Oggi i ragazzi non sono abituati ai sacrifici, quindi quei mesi non gli farebbero male. Imparavi anche a rispettare le regole, veniva dato un senso di responsabilità. La giornata tipo aveva molte regole, la mattina sveglia presto poi andavamo a fare le guardie. Sarei favorevole. Quando ero militare volevo tornare a casa prima possibile, è stata tosta la lontananza".

"Sono favorevole – afferma Paola Fregosi –, perché oggi manca la disciplina, siamo anche in un periodo di guerra e potrebbero servire. Non capisco la motivazione valida dell’averla abolita. Avendo insegnato quarant’anni ho constatato che sono cose che nelle famiglie e nei ragazzi vengono a mancare. Potrebbe essere uno strumento utile. Devono essere riscoperti dei valori che negli ultimi anni sono stati persi. Aver abolito la leva é stato un danno per la società".

"Per tanti giovani la metterei – dice Pietro Avagliano –. Non volevo fare la leva militare, tutti i giovani non lo vogliono fare, tutti preferiscono fare volontariato. Ma insegna tante cose. L’insegnamento più grande che ho avuto è l’essere diventato uomo perché i genitori sono lontani, serve anche un solo anno, non due come ho fatto io. Non c’è nessuno che ti coccola, ti ritrovavi solo e ti dovevi saper comportare. Era utile, non per salvare la Patria ma per capire tante cose, per crescere. Quando sono partito piangevo perché stavo bene con mia mamma, babbo e sorelle ma quando sono tornato ero un’altra persona". "Non sarei contrario – afferma Davide Paoloni –. Oggi mancano un po’ di regole, educazione e rispetto da parte delle nuove generazioni. Non dico che sia frutto della mancanza della leva, ma sono a favore". "Sono un ex sottoufficiale dell’Aereonautica di Grosseto – dice Oscar Fantuzzi – e sono d’accordo per il suo ritorno: farebbe bene. In primis perché toglie i ragazzi da casa, da sotto la protezione dei genitori, ed è una cosa importante: staccarsi dalla famiglia significa imparare a gestire se stessi in base alle regole che trovi per un certo periodo di tempo. C’è mancanza di rispetto nelle ultime generazioni e si riscontra nei gesti quotidiani come se dici buongiorno non trovi risposta, se stai passando da qualche parte e sei anziano con le stampelle non ti fanno passare. Il soldato l’ho fatto qua a Grosseto, per 38 anni ho collaudato i motori dei velivoli del 4° Stormo Caccia". "Non deve essere un obbligo – dice però Daniele Faruolo –, ma una libera scelta della persona. Deve sempre essere una volontà e non una costrizione. Io il militare di leva non lo avrei fatto vcon piacere, una persona può avere altri interessi. Se un ragazzo vuole studiare, vuole andare a lavoro, non è giusto trovi il tempo bloccato. Potrebbe essere tempo da utilizzare per un lavoro che piace a lui. A chi ha fatto la leva ed adesso è adulto e dice che è diventato adulto per quello io dico che mi sento già uomo a 25 anni. Non è la leva militare a farti crescere, sono le esperienze di vita che hai fatto. Non sono nè contrario nè a favore, dico solo che non deve essere obbligatorio, deve rimanere come adesso: se vuoi farlo lo fai, altrimenti bene lo stesso".

Maria Vittoria Gaviano