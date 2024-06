Linux, ecco il cane specializzato in droga

La Guardia di finanza di Grosseto può contare su un nuovo componente di nome Linux, giovane esemplare di pastore tedesco specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. La fiamma gialla a quattro zampe è al suo primo impiego operativo e giunge in Maremma dopo essere stata formata al "Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo" del Corpo ed aver superato brillantemente tutte le prove necessarie all’immissione in servizio. Linux, dal temperamento sicuro e vivace, affiancherà Dankan, storico cane antidroga in forza al Gruppo di Grosseto che nel corso degli anni si è distinto in tutta la provincia per aver fiutato ingenti quantità di stupefacenti. "L’arrivo del pastore tedesco – si spiega – testimonia l’impegno profuso dal Comando provinciale nell’incrementare le attività a contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, operazioni che per essere portate a termine con sempre maggiore incisività e capillarità non possono prescindere dall’impiego delle unità cinofile. Linux e Dankan sono pronti ad affrontare una stagione estiva che si prospetta particolarmente impegnativa, durante la quale, in ragione dell’aumento del flusso turistico, saranno impiegati in numerose attività di servizio".