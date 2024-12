Addio a un politico di primo piano. E’ morto a 86 anni Lino Signori

Grosseto, 30 dicembre 2024 – Il mondo della politica e della sanità maremmana, e più in generale i tanti grossetani che lo hanno conosciuto, ieri mattina sono stati raggiunti da una triste notizia: la morte, avvenuta la sera prima, di Lino Signori, conosciutissimo per le sue doti professionali e stimato manager della sanità pubblica. Signori era nato nel 1938 a Tirli. Ha conseguito la laurea in Economia e commercio, poi la specializzazione in Scienze amministrative e l’abilitazione per Segretario comunale. Nella sua vita si è impegnato anche in politica, sempre fedele al Psi, tanto che è stato consigliere comunale a Grosseto per due legislature. Ha poi prestato servizio come dirigente dell’Amministrazione provinciale fino al 1971.

E’ stato un valido dirigente della Asl nell’ambito del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana, e lo ha dimostrato con la presidenza e l’amministrazione straordinaria dell’area grossetana della Asl 28. Amministratore delegato della Salus e Galeno, dal 2001 è stato componente del Comitato guida per il progetto Comune di Grosseto/Ancitel e componente del Nucleo di valutazione dell’Amministrazione provinciale dei Comuni di Grosseto, Magliano, Capalbio e Orbetello. Signori ha ricoperto molti altri incarichi pubblici, tutti assolti, come prevede la nostra Costituzione, con disciplina ed onore, riscuotendo l’apprezzamento della gente.

E l’Azienda Usl Toscana sud est esprime cordoglio per la scomparsa di Lino Signori. Negli anni Ottanta Signori ha ricoperto l’incarico di presidente del comitato di gestione della ex Usl 28, fino al ’94 quando nel ruolo di amministratore straordinario, ha accompagnato la riorganizzazione avvenuta nel 1995 con l’istituzione della Asl 9 provinciale. Ai familiari di Signori vanno le condoglianze della Asl Tse. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa del Cottolengo per terminare al cimitero di Sterpeto. Ai familiari le condoglianze della redazione.