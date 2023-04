Limatola in visita Studenti pronti a sfide "robotiche"

Il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola ha fatto visita al Polo Tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto che è riconosciuto come una delle eccellenze a livello nazionale nel campo della robotica educativa. I prossimi impegni degli studenti saranno meroledì 19 a Vicenza alle selezioni nazionali del Rescue line, (il robot simula il salvataggio di vittime in scenari di pericolo che variano ad ogni round. Dal 3 maggio al 5 maggio la scuola parteciperà alle selezioni nazionali Soccer per qualificarsi agli Europei.