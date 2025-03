Liceo artistico "Bianciardi". Quando anche le lezioni diventano uno "spettacolo"

Il Liceo Artistico "Bianciardi" di Grosseto ha offerto ai suoi studenti un’opportunità di apprendimento e ispirazione, ospitando due ex allievi che hanno raggiunto l’eccellenza nel mondo dello spettacolo: Sabrina Macchi, scenografa teatrale alla Scala di Milano e decoratrice (attualmente docente di Architettura nello stesso Liceo), e Stefano Giovani, costumista cinematografico e televisivo.

Le classi 5ªA, 5ªB e 5ªC hanno partecipato ad una lezione tenuta da questi professionisti affermati, che hanno condiviso con passione le loro esperienze e competenze. Attraverso la proiezione di immagini dei loro lavori, hanno illustrato agli studenti le dinamiche e le sfide delle loro professioni.

Sabrina Macchi ha iniziato la sua carriera collaborando con i maggiori teatri italiani, per poi approdare al Teatro alla Scala di Milano, dove ha realizzato scene e costumi per opere e balletti di fama mondiale. La sua esperienza spazia dal Teatro San Carlo di Napoli al Teatro Regio di Torino, dal Teatro Massimo di Palermo al Festival dei Due Mondi di Spoleto, includendo anche collaborazioni per musical e produzioni Rai. Oltre alla sua attività di scenografa d’interni, dal 2009 Macchi è docente di Costume per lo Spettacolo al Politecnico di Milano e alla Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze.

Stefano Giovani, già distintosi durante gli studi al Liceo Artistico di Grosseto per le sue attitudini nella "messa in scena", ha proseguito la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Roma, specializzandosi in scenografia e approfondendo discipline come regia, fotografia e storia del costume. Parallelamente agli studi, ha iniziato a lavorare in teatro e in una delle più importanti sartorie cineteatrali di Roma. Dal 1997 inizia la sua carriera da Capo reparto Costumista per film tra i quali, "Tre uomini e una gamba", "La bella Società", "Milano Palermo il ritorno", "Nati Stanchi", "La terra delle donne", "Sulla mia Pelle" e fortunate serie tv come "Squadra Antimafia", "Intelligence", "Capri 3". Giovani ha così descritto agli studenti il ruolo del costumista all’interno di un film, evidenziando le complesse relazioni tra tutti gli operatori sul set.