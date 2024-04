Libreria Mondadori. Laboratorio del Gruffalò per i bambini

Domani alle 16 nella libreria Mondadori, in Corso Carducci, è in programma il laboratorio del Gruffalò (partecipazione gratuita). Il Gruffalò è una creatura ibrida, metà orso e metà bufalo. Ci sono una volpe, una civetta e un serpente che non ne hanno mai sentito parlare. Un topolino allegro e gioiso, ma soprattutto molto furbo. Una narrazione capace d’insegnare con semplicità che non è necessario usare la violenza per difendersi dai pericoli della vita, ma una spiccata arguzia e intelligenza nelle azioni e nelle parole.