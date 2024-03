Libreria Mondadori. Giornata dedicata ai Pokémon

Oggi alle 16 nella libreria Mondadori in Corso Carducci, a Grossteo, laboratorio gratuito per bambini (età fra i 4 e i 9 anni) a tema Pokémon a cura della libraia Guya Moschini.

Dai più teneri e innocui ai combattenti più letali, i Pokémon sono creature molto diverse tra loro, ma tutte magiche e sorprendenti. Con l’esperta i bambini leggeranno una storia tratta dall’universo dei Pokémon e poi costruiranno l’origami cattura Pokémon.

Da 20 anni, i Pokémon fanno divertire milioni di fan di tutte le età e sono diventati uno dei marchi più famosi del mondo nel settore dell’intrattenimento. I Pokémon sono creature di varie forme e dimensioni che vivono nella natura insieme agli esseri umani. La maggior parte dei Pokémon non parla ed è in grado di pronunciare solo il proprio nome. Attualmente l’universo Pokémon è abitato da più di 700 creature. I Pokémon sono allevati e curati dai loro proprietari (chiamati allenatori). Per partecipare è consigliata la prenotazione alla mail [email protected] o telefonando allo 0564-22329.