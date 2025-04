Liberazione, le celebrazioni. Dalla memoria al futuro. Libri, concerto e il ricordo

FOLLONICA Anche quest’anno la città di Follonica si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario dalla liberazione dalle forze nazi-fasciste con una serie di appuntamenti che copriranno i prossimi giorni e che includeranno al loro interno commemorazioni, approfondimenti e presentazioni riguardanti gli anni della resistenza. Gli eventi fanno tutti parte della rassegna "Resistenza: dalla memoria al futuro" che è patrocinata della città di Follonica e che vede la partecipazione e collaborazione di diverse associazioni locali come le sezioni provinciali Anpi di Grosseto e Follonica, l’associazione "Festival Resistente di Follonica" e dell’Isgrec (Istituto storico grossetano della resistenza e dell’età contemporanea). Il primo evento si svolgerà giovedì 24 alle 17 presso il Casello idraulico, dove ci sarà la presentazione del libro di Roberta Pieraccioli "La Resistenza in Cucina" (Ouverture), che è una ricerca che raccoglie al suo interno le principali ricette diffuse fra le famiglie italiane durante gli anni della guerra e della liberazione. A seguire, in serata, ci sarà poi un concerto dei "Terraticanti" che esibiranno il loro repertorio di musica popolare. La mattina del 25, a partire dalle 9.30, ci sarà il tradizionale corteo e celebrazione istituzionale al Parco della Rimembranza che vedrà interventi del sindaco Matteo Buoncristiani e dell’Anpi.

Nel pomeriggio al Casello, dalle ore 16.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra "Perché tu fossi libero. Antifascismo, guerre, Resistenze in Maremma" che racconta, attraverso documenti e foto d’epoca, la lotta partigiana avvenuta in provincia di Grosseto fra il 1943 e il 1945. Seguirà un concerto del gruppo contadino "I Sonatori della Boscaglia". La mattina di domenica 27 partirà alle 10, davanti alla Pinacoteca civica, un breve percorso fra le vie cittadine guidato dalla professoressa e scrittrice Laura Ticciati che racconterà avvenimenti e personaggi che hanno caratterizzato l’antifascismo follonichese. Infine martedì 29, sempre al Casello, ci sarà la presentazione del libro "Troncamacchioni" (Feltrinelli), dove l’autore Alberto Prunetti dialogherà sulla sua opera (che è un affresco della realtà contadina maremmana durante gli anni dell’ascesa del fascismo) con la storica Ilaria Cansella (direttrice Isgrec).

Gabriele Pasquini