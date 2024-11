"Lezione" di ecologia: piantati 35 alberi

L’educazione ambientale entra nei "programmi" anche delle scuole primarie del territorio comunale di Orbetello, perché – si spiega – "la natura è un bene da tutelare per la salute di tutti, con i piccoli e con i grandi gesti". E uno di questi gesti significativi è arrivato con la piantumazione di 35 piantine di lecci nell’area giardino ciclabile di Albinia.

"Portiamo i ringraziamenti del Comune – dice l’assessora alla Pubblica isttruzione Chiara Piccini – ad Albiati per la pulizia del terreno, alla dirigente scolastica per la donazione delle piantine, alla scuola e agli alunni per la condivisione del progetto, all’associazione Incontriamoci per la conduzione dell’iniziativa, a Vincenzo ed alla sua squadra per la passione e cura che mettono ogni giorno nel curare il giardino. A tutti voi per l’amore che dimostrate ogni giorno verso il nostro territorio".

"Le parole infiammano, gli esempi trascinano – continua Piccini – e questi sono gli esempi da seguire. Oggi, possiamo dire, che siamo di fronte a una lectio magistralis di senso civico, cura e amore dell’ambiente. Grazie di cuore a tutti voi, oggi è solo l’inizio di una intensa campagna ambientale con gli scolari di tutti i presìdi scolastici orbetellani".

Michele Casalini