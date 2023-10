L’ex albergo di Bagnolo cambia volto

A Bagnolo domenica, alle 16, sarà presentato il progetto della struttura innovata che sorgerà dalle ceneri dell’ex albergo del paese. La presentazione avverrà al Parco Pratuccio e interverranno il sindaco Federico Balocchi, Francesco Nicolai, Matteo Romanelli e Marco Petrangeli che parleranno del progetto architettonico. Dopo l’esperienza positiva dello Smart Working Village è partita a Santa Fiora l’operazione Smart Village: costruire un paese all’avanguardia dal punto di vista tecnologico ed attrattivo per giovani e imprese. Il passo fondamentale per realizzare il progetto è "l’operazione Pratuccio", per trasformare l’ex albergo di Bagnolo immerso nel verde, che un tempo ospitava 52 camere, in un polo funzionale al lavoro, con spazi moderni e luminosi, dedicati alle start up e ad esperienze di coworking. I lavori sono iniziati lo scorso dicembre e oltre a rafforzare il progetto lanciato nel 2020 "Santa Fiora Smart Village" che ha riscosso tanto successo rappresentano un modo per riqualificare l’area anche dal punto di vista urbanistico, recuperando uno stabile in stato di abbandono e operando una ricucitura urbanistica della frazione di Bagnolo.