Leone d'Argento 2024: premiate le eccellenze sportive lagunari a Orbetello

In laguna brillano le stelle dello sport con la serata evento dedicata a tutte le associazioni sportive lagunari, volta a sottolinearne l’impegno, i risultati ed il valore sociale che rappresentano e durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti Leone d’Argento 2024 e 4 premi speciali. Vediamoli insieme: Il Leone d’Argento è andato per il premio atleta in Italia a Maria Grazia Venanzi, disciplina danza. Gabriele Lizzulli del Circolo Nautico e della Vela Argentario è stato premiato come "Atleta nel Mondo". Al Cus di Albinia il riconoscimento come Società Sportiva dell’anno, per i risultati nel pattinaggio artistico a rotelle. Premi speciali ad Alex Innocenti, per la sei ore in Belgio, al judoka Valerio Teodori, per la partecipazione alle Paraolimpiadi di Parigi, ad Eleonora Guasconi per i risultati ai Giochi parlimpici di Lignano Sabbiadoro nel nuoto pinnato. Infine a Matteo Bartolini, per i risultati nel nuoto pinnato ai Campionati del mondo di Lignano Sabbiadoro.

La prima "Serata dello sport" si è tenuta all’auditorium comunale con la partecipazione di oltre venti associazioni sportive, di moltissimi atleti e delle maggiori autorità del territorio, tra cui il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, e il deputato Fabrizio Rossi, che sono stati anche tra i giurati che hanno decretato l’assegnazione del Leone d’argento 2024. L’evento, promosso dal Comune di Orbetello, è stato fortemente voluto dall’assessorato allo sport, delega passata di recente al consigliere Ivan Poccia, che ha ringraziato tutti i presenti e quanti, lavorando dietro le quinte, hanno contribuito all’organizzazione. "La Serata dello sport, alla prima edizione e che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso – ha detto Poccia – è l’occasione per mettere in luce i nostri talenti, i risultati che i nostri atleti ottengono sia in ambito nazionale che internazionale, ed è un modo per l’intera comunità lagunare di ringraziare i tanti volontari delle associazioni sportive che tengono vivo il nostro tessuto sociale con numerose discipline, anche molto diverse tra loro, ma tenute insieme dallo spirito ludico e insieme di sacrificio e disciplina che inevitabilmente ogni sport porta con sé". "Stiamo lavorando – ha detto il sindaco Casamenti – per l’implementazione delle strutture sportive al fine di ampliare l’offerta. Dal prossimo anno avremo una grande palestra nella nuova scuola di Albinia, che potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive. Stiamo intervenendo in modo importante sul Palazzetto dello sport di Orbetello, per cui approveremo il progetto esecutivo definitivo entro la fine del mese, perciò abbiamo già chiesto e ottenuto il mutuo, presumibilmente a tasso zero, da mezzo milione di euro da parte dell’ Istituto per il credito sportivo".

Michele Casalini