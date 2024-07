L’economia circolare. Il riuso come stile di vita

Con l’impegno di ognuno può veramente cambiare qualcosa. Tematiche come il riciclo, riuso e riparazione aiutano l’economia circolare. A pensarci bene il risparmio economico va di pari passo con il risparmio ambientale, quindi perché non dargli la giusta attenzione?

In occasione della Notte bianca, in piazza Duomo è stato allestito da Confconsumatori e dall’associazione "Liberi dalla plastica" con il contributo di Acqua Life uno stand del progetto "Eco Tour - Ricominci da tRe", nel quale sono stati distribuiti filtri per l’acqua del rubinetto, grazie ad un’iniziativa promossa da 10 associazioni a tutela dei consumatori (Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino) che si propone di educare i cittadini a seguire modelli di economia circolare.

"L’obiettivo – dice Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori – è in primis lanciare un chiaro messaggio di sensibilità verso questi temi ma anche intraprendere azioni semplici ma essenziali come ridurre l’utilizzo della plastica, riflettere sull’utilità di un filtro per bere acqua dal rubinetto, utilizzare borracce, riutilizzare gli alimenti in eccedenza, far riparare dove possibile elettrodomestici e apparati elettronici e combattere il fenomeno dell’obsolescenza programmata. Ma non solo, anche le istituzioni possono scendere in campo, quindi ci appelliamo a loro e coinvolgiamo i componenti della commissione ambiente della Camera dei deputati".

"Questa iniziativa – dice il deputato di FdI Fabrizio Rossi – vuole condurre alla buone pratiche con un’educazione nei piccoli gesti quotidiani".

"L’Eco Tour ha fatto tappa anche a Grosseto – dice la senatrice di FdI Simona Petrucci –. Dieci associazioni di consumatori, tra cui Confconsumatori, scelgono di attivare un percorso ispirato alla sensibilizzazione dei cittadini e alla ricerca di un’evoluta consapevolezza ambientale. A Grosseto, ad esempio, è stato fatto un buon lavoro e dal 2016 ad oggi nella raccolta differenziata siamo passati da una percentuale del 30 per cento al 70 per cento".

"Se oggi poniamo il risparmio e il riutilizzo come obiettivo principale – dice il deputato del Pd Marco Simiani – è il passo più importante che possiamo fare per costruire una società più sostenibile"

Maria Vittoria Gaviano