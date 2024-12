Le variazioni dei servizi di Sei Toscana per Capodanno

In occasione di Capodanno, mercoledì 1° gennaio, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi ambientali anche nel comune di Grosseto in accordo con l’Amministrazione. Ecco allora che a Grosseto, mercoledì 1° gennaio, la raccolta domiciliare di carta e cartone nel territorio aperto (Banditella, Grancia, Valle maggiore e zona campagna compresa fra Alberese e Rispescia) solitamente svolta nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6 del mattino del primo gennaio.