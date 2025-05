Le storie delle levatrici del Novecento

’All’alba del primo respiro – Storie di levatrici del Novecento’ è il titolo del libro di Elisa Bellumori (nella foto) che sarà presentato giovedì alle 17.45 nella sala Eden attraverso il reading scenico del gruppo culturale ’EmozionArti’. L’evento fa parte della rassegna "Visibile e invisibile- Il linguaggio del corpo e dei simboli’. In un tempo in cui la tecnologia era solo un sogno lontano e la globalizzazione una promessa ancora acerba, le levatrici del Novecento percorrevano sentieri impervi, varcavano soglie di case isolate e portavano con sé la speranza di una nuova vita. Questo libro raccoglie le loro storie, narrate attraverso interviste intime e testimonianze toccanti fatte dall’autrice Elisa Bellumori. Rivelazioni da cui traspare un coinvolgimento umano profondo e un’empatia rassicurante. Nonostante i mezzi limitati e le difficoltà logistiche, queste donne straordinarie affrontavano ogni nascita con coraggio e dedizione, diventando figure di conforto e speranza. La loro presenza non era solo professionale ma profondamente umana, incarnando un legame autentico con le madri e i nascituri. Sarà una vera rappresentazione scenica che vedrà impegnati l’attrice e Katia Fini e lo storico Ermanno Lombardi, ci saranno il contributo musicale della Riflessi Band e le suggestioni sonore all’handpan di Pasqualino Casaburi. Alla conduzione il giornalista Enrico Pizzi.