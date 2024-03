Le primarie a Follonica. Pecorini già al lavoro: "Il progetto va avanti ormai da dieci anni"

E’ Andrea Pecorini il candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative a Follonica. L’attuale vicesindaco della giunta Benini proverà dunque, il prossimo giugno, a confermare il centrosinistra alla guida della città del Golfo. Alla fine dello spoglio Andrea Pecorini ha conquistato 1057 voti (47,93%), superando di 111 voti Alessandro Ricciuti (946 voti e 42,90%). Più staccato Enrico Calossi (202 voti e 9,16%). Grande festa alla sede del Partito Democratico in via Colombo. Alla soddisfazione del Pd hanno partecipato anche gli altri due candidati Ricciuti e Calossi. Una festa improvvisata tra selfie, abbracci e anche una bottiglia di spumante che è stata gustata tra i simpatizzanti. "E’ stata una grande lezione di Democrazia – ha detto Andrea Pecorini – in un percorso breve ma impegnativo. Ci siamo confrontati con la città, abbiamo parlato e ascoltato tutti i settori produttivi della città e non solo. Perchè vogliamo assolutamente continuare il percorso iniziato 10 anni orsono". Poi chiude: "E’ stata una competizione leale, fatta di concretezza e contenuti. Ma sempre con un’unica visione che deve andare avanti per il bene della città di Follonica. Vorrei sottolineare gli ottimi risultati di Ricciuti e Calossi. Alla fine abbiamo festeggiato insieme e abbiamo già iniziato a lavorare compatti per le elezioni dell’8 e 9 di giugno dove affronteremo una coalizione di centrodestra già spaccata".

"Congratulazioni ad Andrea Pecorini, che è ufficialmente il candidato della Coalizione del centrosinistra follonichese – ha detto Alessandro Ricciuti – C’è stata la partecipazione di 2187 follonichesi, è stata un’importante manifestazione democratica: Follonica si è dimostrata ancora una volta attiva e partecipe. Grazie a chi mi ha sostenuto, e soprattutto grazie a PrimaVera Civica, fatta di donne e uomini meravigliosi che hanno a cuore il futuro della nostra città. Continueremo a portare avanti con impegno e passione l’idea di Follonica che abbiamo condiviso in queste settimane e che abbiamo costruito insieme in questi ultimi anni". Anche Enrico Calossi si è complimentato con il nuovo candidato sindaco: "Ci siamo attestati su un 9-10% – ha detto –. Il risultato sarebbe stato anche migliore se diversi elettori di destra, riconoscibili e conosciuti, non fossero venuti a votare. Con la faccia come l’antitesi delle virtù hanno firmato un foglio dove si dichiarano sostenitori del centrosinistra. Personucole che hanno aumentato l’affluenza ma che hanno tentato anche di falsare i risultati delle nostre primarie. Senza di loro la nostra percentuale sarebbe stata più alta. In questi giorni – chiude – abbiamo seminato bene e da domani avremo voce e legittimità necessarie per scrivere insieme un programma comune del centrosinistra, che tenga conto dei problemi del lavoro e della casa".

Matteo Alfieri