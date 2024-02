Le "Povere creature" per tre giorni nel Cinema Tirreno

Uno dei film più acclamati quest’anno dalla critica, "Povere creature!", diretto da Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, sarà protagonista al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige da oggi a domenica. Oggi spettacoli alle 18.15 e alle 21.15 (in quet’ultimo caso in lingua originale e sottotitolato in italiano), domani alle 16 e alle 18.15 (in lingua originale e sottotitolato in italiano) e alle 21.15, domenica invece alle 16.15 e alle 18.45. Biglietti: 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,50 per i non residenti.