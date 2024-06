Le pitture di Tripodi all’auditorium del Misericordia

Il contrasto alla violenza di genere, la capacità di rigenerarsi con la natura, la differenza fra fragilità e debolezza. Sono alcuni dei concetti che hanno ispirato le opere di Umberto Tripodi, esposte nell’auditorium dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. ""Esporre all’ospedale di Grosseto per me rappresenta un ulteriore momento di confronto e di dialogo fra queste opere e gli ambienti che le ospitano – dichiara Tripodi – i temi sociali sono per me essenziali, a partire dalla questione della discriminazione di genere al tema della violenza".