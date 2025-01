Le ’parole’ dell’Africa, ne parla Mainardi

Domani alle 17 nell’aula delle Colonne presso il Polo universitario grossetano, il professor Giuseppe Mainardi (foto) terrà una conferenza dal titolo ’Lingue e linguaggi in Africa, tra pessimismo e utopia’.

Il professor Mainardi ha insegnato per molti anni in Etiopia e in Eritrea, presso le scuole italiane del Mae. Dopo aver scritto un libro di testimonianze come docente, focalizzando aspetti culturali delle due realtà in cui ha operato, amplia il proprio sguardo ai temi sociali e culturali di altre nazioni.

L’incontro affronta il tema delle varietà idiomatiche esistenti nel continente africano e il rapporto fra le lingue locali e le lingue coloniali: un percorso difficile non ancora completamente definito, in una dimensione di costante crescita e modifica non solo della letteratura africana, ma anche della musica e dell’arte figurativa, in relazione soprattutto ai contatti maturati con il mondo occidentale.

Sempre al Polo universitario, ma giovedì e nell’aula delle Colonne, il professor Mauro Tulli, ordinario di Letteratura Greca presso l’ateneo pisano, terrà una conferenza su ’Alcibiade nel simposio di Platone: Problemi di poetica’.

Tulli è professore ordinario di Lingua e Letteratura Greca all’Università di Pisa, membro del Senato Accademico nel medesimo ateneo e componente del Consiglio universitario nazionale.