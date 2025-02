Le opere di Natali spiegate da Papa

La rassegna "Grosseto 900" torna al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con la mostra "Renato Natali" che espone 15 opere del pittore livornese. Per dare il via all’esposizione, oggi alle 18 è in programma la conferenza "Renato Natali, il pittore amico di Modigliani e di Cappiello", a cura di Mauro Papa (nella foto). A seguire il direttore accompagnerà i presenti in una visita guidata. L’ingresso al museo è gratuito e l’esposizione sarà poi aperta al pubblico fino al 2 marzo. Il costo del biglietto d’ingresso è 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a [email protected].

"Nell’ambito del progetto di valorizzazione delle opere e degli artisti presenti nelle collezioni civiche grossetane del Comune e della Provincia – ricorda Mauro Papa –, a cadenze regolari il Museo Luzzetti delinea brevi ritratti di protagonisti del secolo scorso, nell’intento di approfondire specifici aspetti della loro pratica ed episodi significativi della loro vita, come i legami col territorio maremmano. Questa mostra espone 15 opere del pittore Renato Natali, celebre pittore livornese amico di Leonetto Cappiello e Amedeo Modigliani, appartenenti al Comune di Grosseto e alla Collezione di Maurizio Ticci".