Le nuove frontiere del turismo. Siamo andati bene, in "fondo". Boom di presenze grazie ai sub

Stagione di flessione turistica per l’Argentario, come in molte parti della Maremma. Ma con un incremento di circa il 20% sul turismo subacqueo. Le bellezze del promontorio non si possono ammirare solo fuori dall’acqua, ma anche negli stupendi fondali che ogni anno sono meta di tantissimi appassionati. Che sono stati ancora di più in questa stagione, stando all’analisi dell’assessora Chiara Orsini.

"Per quanto riguarda le presenze – dice –, così come in Toscana e in tutta Italia, queste sono effettivamente diminuite. Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma posso intanto già dire che sono aumentate del 20% le presenze derivanti dal turismo subacqueo rispetto agli anni passati. I diving hanno lavorato molto bene. È però un turismo sempre più mordi e fuggi, con tanti stranieri tra tedeschi e nord europei".

Non manca il punto sugli eventi. "Quest’anno si è visto il cambio di marcia – spiega Chiara Orsini –, che abbiamo attuato con dei format ripetibili che devono essere migliorati negli anni. Tra il Festival dell’Argentario, Youth! Argentario, il Pop Corn, il Festival del Jazz, tutte rassegne che rappresentano un modo per crescere. Sono molto contenta per ome sono andati. A livello personale ho peccato un po’ di comunicazione sulla pubblicità degli eventi come, ad esempio, dei Santi Francesi o Gaia. C’è stata tanta gente, ma a mio parere ci doveva essere il pienone totale. Quindi è mancata un po’ la pubblicità derivante da flyer e manifesti. Una cosa che dovrò migliorare nei prossimi anni".

"In conclusione possiamo dire che a livello di manifestazioni la stagione è andata molto bene – analizza l’assessora –, con le due Proloco abbiamo lavorato benissimo. Con eventi anche in Fortezza, una novità perché la struttura per tanto tempo è stata chiusa. E ci sono state diverse mostre importanti che hanno portato molti visitatori. La linea da seguire è questa e per il prossimo anno siamo già al lavoro, cercando di migliorare sulla comunicazione e sulle sponsorizzazioni. Il mio obiettivo è fare una tourist card in previsione dei nuovi allestimenti museali e delle navette, cercando di dare al turista agevolazioni per chi paga la tassa di soggiorno, vedremo se riusciremo a farlo nel 2025. Oltre a fare maggiore promozione per lo yachting e sviluppare il turismo del trekking e del biking".

Andrea Capitani