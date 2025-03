Le indulgenze. Oggi De Donatis in cattedrale

GROSSETO "Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio". Le indulgenze e l’anno giubilare. Sarà questo il tema al centro di un momento di formazione spirituale rivolto a tutti, laici e clero delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con il cardinale Angelo de Donatis, prefetto della Penitenzieria Apostolica. Il cardinale sarà a Grosseto, in cattedrale, oggi alle 16. Nel cammino di questo anno giubilare uno spazio centrale deve averlo la riflessione e la riscoperta del sacramento della riconciliazione, per questo è quanto mai significativo che una voce autorevole in questo ambito sia in Diocesi per aiutare tutti a riflettere accuratamente su questo dono, sul significato oggi delle indulgenze e dello spirito con cui riceverle. Al termine dell’incontro, il cardinale prefetto presiederà la Messa festiva delle 18 in cattedrale. Il cardinale De Donatis, Penitenziere Maggiore, è nato il 4 gennaio 1954 a Casarano. Licenziato in Teologia Morale, e` sacerdote dal 1980. E` stato nominato Vescovo Ausiliare di Roma, con la sede titolare di Mottola, il 14 settembre 2015. Dal 26 maggio 2017 al 6 aprile 2024 e` stato Vicario Generale di Sua Santita` per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, Amministratore Apostolico di Ostia. Dall’11 luglio 2019 al 24 ottobre 2020 e` stato di Amministratore Apostolico sede vacante dell’Esarcato per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Il 6 aprile 2024 papa Francesco lo ha nominato Penitenziere Maggiore. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 giugno 2018, del Titolo di San Marco.