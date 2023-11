Le "Casette dell’acqua" tornano a funzionare. Per il primo mese gratis

Riattivate le "Case dell’acqua" a Monte Argentario. E per il primo mese la distribuzione sarà gratuita. Le tre strutture, situate a Porto Ercole in piazza Amerigo Vespucci, a Porto S.Stefano in piazzale Sant’Andrea e in località Pozzarello, sono state ristrutturate e affidate in gestione alla società Sbrocca di Grosseto. Gli impianti erogano acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata e acqua frizzante refrigerata. Dal 17 dicembre saranno a pagamento. Resta gratuita l’erogazione dei quattro fontanelli nei plessi scolastici.