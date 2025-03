Le aziende locali assumono. Manca chi vuol farsi assumere

Si è svolta ieri, nel palazzetto dello sport del Pispino di Porto Santo Stefano, la seconda edizione del Job Day dell’Argentario. Tante le aziende presenti, nove in tutto, con tante posizioni lavorative ricercate per la stagione estiva. Poche, invece, le persone in cerca di lavoro: in tutta la mattina si sono presentati solo una decina di candidati, che hanno effettuato i colloqui con le ditte del territorio, ovvero l’A Point Porto Ercole Resort e Spa, l’Argentario Golf e Wellness Resort, l’azienda agricola Locanda Rossa, il Bike e Boat Argentario Hotel, Il Gambero Rosso, il Ristorantino, l’Hotel La Caletta, l’Hotel Baia d’Argento e il brand Miramis-Erqole Hospitality Srl.

Il progetto è nato proprio per aver riscontrato negli anni passati la difficoltà da parte delle aziende, soprattutto quelle stagionali, a reperire personale.

Si è trattato di una seconda edizione di recruiting day direttamente sul promontorio, con l’obiettivo del dialogo tra addetti e datori di lavoro così da facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

L’iniziativa, voluta fortemente dalle aziende e supportata dall’amministrazione comunale, si auspica comunque di diventare una costante anche per il futuro, nonostante le poche presenze.

Assenti anche i ragazzi delle scuole, che hanno disertato l’iniziativa. Dati che fanno riflettere sull’andamento generale della ricerca del lavoro sul promontorio.

Anche lo scorso anno la partecipazione dei ragazzi infatti non fu molta, probabilmente a causa delle tempistiche e dell’approssimarsi della stagione lavorativa.

