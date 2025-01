Lavori sulla rete idrica: possibili disagi in alcune zone

Due interventi sulla rete idrica di Monte Argentario. Il primo è avvenuto ieri, con l’Acquedotto del Fiora che ha lavorato in via Collina del Valle, nell’ambito dei lavori di bonifica che fanno parte degli investimenti finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Il prossimo intervento sarà domani dalle 8.30 alle 11.30 in via della Costa, con possibile temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via della Costa, via dell’Ospizio, viale Caravaggio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17. Gli interventi sono stati progettati da AdF in accordo con l’amministrazione, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori, con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente.

