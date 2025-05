Lavori per il teleriscaldamento. Aprono i cantieri in due strade. Cambia la viabilità dei pullman

Sono partiti i lavori del teleriscaldamento soprattutto nelle aree periferiche del capoluogo, ma da ieri sono iniziati anche i lavori nel capoluogo e sono stati aperti i due cantieri, uno in via Roma e uno in via della Madonna. Queste strade dunque sono state chiuse ed è stata modificata la viabilità.

"Siamo certi che questo progetto – ha detto Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, in un video rivolto ai cittadini – che una volta concluso darà importanti opportunità per i cittadini e per le imprese. Allo stesso tempo questo è un progetto che richiede anche tanta collaborazione anche da parte dei cittadini. Vi chiedo di rispettare le nuove disposizioni e dopo che avremo messo a terra questo progetto, i benefici per la comunità saranno importanti. Nelle prossime settimane organizzeremo alcuni incontri con tutta la cittadinanza per dare le informazioni riguardo anche ai costi sia della cessione del calore sia di allaccio. Risponderemo a tanti altri chiarimenti".

Importanti sono le modifiche alla viabilità. Da oggi e fino al termine degli interventi, via Roma ad Arcidosso non sarà transitabile. Questo determinerà la modifica di alcune fermate degli autobus. Le linee 20A, 21A, 22A, 42A, 52A, 53A, 55A faranno partenza e arrivo ad Arcidosso Centrale (fermata AR048) invece che alla consueta Autostazione. In piazza Indipendenza saranno disponibili tre stalli per garantire le coincidenze tra le linee. La linea 19A non subirà variazioni, ad eccezione della corsa in partenza dall’Autostazione alle 7.40, che avrà partenza da Arcidosso Centrale e proseguirà per Montelaterone via Begname.

La corsa 85660 da Cinigiano Centro (6.56) ad Arcidosso Autostazione (7.45) avrà coincidenza ad Arcidosso Centrale con la corsa 87774. Infine i lavori su via della Madonna avranno una durata prevista di circa tre settimane. Per consentire l’accesso all’asilo e alla parte bassa del paese (via Talassese, piazza della Riconciliazione, via Gragnoli), verrà temporaneamente aperta al doppio senso di circolazione la nuova bretella che collega Piazza della Riconciliazione con la Strada provinciale.