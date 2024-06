Lavori di ripascimento. Gabbioni di sassi e pali sulla spiaggia ex Tony’s

Un lavoro che va avanti da anni. Costante perché il rischio di vedere inghiottire dal mare una buona fetta della spiaggia follonichese è concreto. Si stanno concludendo in questi giorni i lavori sulla spiaggia ex Tony’s, una delle spiagge di Pratoranieri più frequentate: in pratica verranno inseriti ai piedi della duna dei gabbioni di sassi. Il motivo? Evitare che le mareggiate, purtroppo sempre più frequenti durante l’inverno, scavino sotto la duna "mangiandosi" gran parte della spiaggia. Mettendo seriamente a rischio gran parte del litorale. "Il lavoro è stato pianificato nei mesi scorsi e in queste settimane verrà concluso – dicono dal Comune di Follonica –. Nell’ultimo bilancio del Comune abbiamo cercato di puntualizzare una serie di lavori, non solo sulle palizzate a mare, ma anche su interventi strutturalmente più complessi". I gabbioni di sassi, infatti, sono stati predisposti e nei prossimi dieci giorni verranno riempiti con la spiaggia che potrà essere nuovamente accessibile. Lavori del genere che sono stati effettuati in zone dove la spiaggia era meno profonda.

"Sono state anche ricaricate le barriere a mare – prosegue l’Amministrazione –. Lavori necessari perchè la manutenzione è importante. Mi riferisco alle zone di destra del fosso Cervia. Barriere che servono per evitare la sparizione, nel giro di qualche anno, della spiaggia. I gabbioni di sassi hanno comunque bloccato l’erosione nella zona delle Tre Palme. Le palizzate, in quel caso, hanno retto le profonde sollecitazioni del mare e dunque crediamo che la situazione adesso sarà quasi definitiva. Nel giro di dieci giorni la spiaggia sarà ripristinata e dunque sarà fruibile". L’investimento è stato importante: "Tutta la zona sud è stata sistemata con un milione di euro. I nuovi gabbioni fanno parte di un altro investimento – chiude il Comune – che riguarda anche la sistemazione delle aiuole in via Carducci, nell’area dell’ex ippodromo e in via Sanzio. Il tutto per circa 70mila euro". Anche la Regione, in questi anni, ha dato una grande mano al litorale follonichese: per le manutenzioni della barriera antistante il Bagno Oasi e dei pennelli antistanti il Villaggio The Sense sono stati investiti 250mila euro di finanziamento regionale e 30mila di cofinanziamento comunale), 100mila euro dalla Regione e 15mila del Comune per il ripristino di gran parte dell’arenile.