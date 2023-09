Lavori di Adf. Possibili disagi a Montemassi

2Roccastrada, manutenzione a Montemassi. I lavori di AdF in via del Castello sono in programma oggi dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a Montemassi paese. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 13 del giorno stesso. Info 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile.