Lavori di AdF. Possibili disagi

Una serie di interventi di Acquedotto del Fiora nel territorio comunale di Monte Argentario. A partire dalla giornata di oggi, sei lavori di manutenzione in contemporanea sulla condotta adduttrice Dorsale Fiora nei comuni di Manciano e di Capalbio dalle 8 alle 15. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente entro le 21. Tali interventi comporteranno l’interruzione del flusso idrico sul territorio comunale di Monte Argentario. Per domani è stato programmato l’intervento per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico in via Santo Stefano. L’intervento avrà inizio alle 8.30 e terminerà alle 12, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 14. L’intervento determinerà un’interruzione del flusso idrico in molte vie di Porto Santo Stefano. Altro intervento è programmato per venerdì dalle 9 alle 11 per la realizzazione di un punto di consegna idrico in viale Cristoforo Colombo.