Lavori a Radioterapia. Oggi e domani servizio sospeso

Il reparto Applicazioni della Radioterapia che si trova al piano terra dell’ospedale Misericordia resterà chiuso oggi e domani. Gli ambienti saranno interessati da lavori che rendono indispensabile la chiusura momentanea in queste due giornate. Saranno quindi sospese le attività per i pazienti in trattamento e le Tc di centraggio, verranno rinviati i trattamenti associati Radio-Chemioterapici. Pienamente operative invece le attività ambulatoriali per le visite di controllo e "Follow up" e le prime visite che si svolgono al Piano Piastra.