L’attività sportiva aiuta la crescita mentale ed emotiva

Il Centro Sportivo Scolastico del nostro Istituto è molto importante per noi ragazzi perché ci permette di fare sport nel pomeriggio nelle strutture sportive della scuola (con gli esperti di pallamano, volley, basket), di partecipare alle competizioni sportive, di vivere l’esperienza dei campi scuola in montagna e al mare, di assistere alle manifestazioni sportive a livello nazionale come la partita di rugby Italia-Galles. L’esperienza allo Stadio Olimpico ha consentito di apprezzare lo sport dalla parte dei tifosi, suscitando un entusiasmo travolgente.

Il professor Pagliai, raccontando l’esperienza ai colleghi ha detto che "questa giornata rimarrà per sempre impressa nella memoria dei ragazzi. Un’esperienza unica che ha permesso loro di vivere da vicino l’emozione di una partita di rugby, di conoscere nuovi amici e di scoprire l’importanza dello sport e dei suoi valori. Un ricordo che, siamo sicuri, li accompagnerà per tutta la vita, la partecipazione alla partita Italia-Galles è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Un’esperienza formativa, divertente ed emozionante che ha lasciato un segno indelebile nei ragazzi. Un’iniziativa che merita di essere ripetuta in futuro, per dare anche ad altri studenti la possibilità di vivere un’esperienza unica come questa. Il rugby insegna a pensare rapidamente e a prendere decisioni sotto pressione, migliorando la capacità di problem-solving e decision-making, competenze essenziali su cui la scuola investe energie costantemente".