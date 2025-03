L’Atlante vola a Imola. Caccia serrata ai playoff

CALCIO A 5Trasferta ad Imola per l’Atlante Grosseto. Sono giorni infuocati per la corsa ai playoff della formazione biancorossa. Per la diciannovesima giornata di A2 di calcio a 5 oggi alle 18 l’Atlante Grosseto sarà ospite dell’Imolese per un altro fondamentale scontro per la conquista della post-season. Per un appuntamento così importante il mister Vanni dell’Imolese comunque potrà avere ancora a disposizione l’esperienza di un giocatore altrettanto importante, vale a dire capitan Kakà. E proprio il fuoriclasse italo-brasiliano, che a Potenza Picena ha inciso sulla vittoria dei suoi con una tripletta (raggiungendo quota 20 gol in campionato, ndr), è l’uomo in più dei padroni di casa. Sfida di importanza fondamentale per i maremmani che si preparano alla sfida contro l’Imolese che può valere punti d’oro in chiave play off. Alla Palestra Cavina andranno in scena due formazioni che hanno avuto due percorsi in crescendo, che all’andata hanno dato vita ad una partita spettacolare e che oggi si daranno battaglia su ogni pallone. Atlante Grosseto quarto in classifica con 29 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal Prato terzo; Imolese invece sesta con 26 punti e tre lunghezze proprio dai maremmani. Per questo si tratta di uno scontro fondamentale visto come alla fine della stagione regolare mancano quattro partite, compresa quella di oggi.