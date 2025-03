L’Atlante in campo. C’è la prova Futsal

Dopo il turno di riposo è tempo di derby toscano per l’Atlante Grosseto. Oggi alle 15.30 al PalaBombonera di via Lago di Varano, per il torneo di A2 di calcio a 5, la formazione biancorossa ospita il Futsal Pontedera. L’Atlante Grosseto è pronta a riabbracciare i propri tifosi, giocando tra le mura amiche; di fronte un Futsal Pontedera mai domo che farà di tutto per andare via da Grosseto con qualche punto nello zaino. Toni Jodas e compagni faranno di tutto per mantenere intatta l’imbattibilità casalinga che perdura dal 2 novembre scorso, con all’orizzonte i playoff da conquistare.

Intanto la società del presidente Iacopo Tonelli ha trovato un nuovo partner che sarà Estra. La collaborazione appena instaurata, consentirà alla società grossetana beneficiare del sostegno di Estra e ad Estra di godere della giusta visibilità in termini di comunicazione e attraverso i materiali grafici e promozionali, al palazzetto Comunale "La Bombonera", sede degli incontri casalinghi, la possibilità di promuovere, nell’ambito delle manifestazioni calcistiche, i propri prodotti commerciali, oltre che l’opportunità di promuovere il marchio ad ampio raggio, con l’apposizione del logo on back of shirt nei completi ufficiali utilizzati. Il contratto avrà durata un anno e coprirà l’intera stagione calcistica 2024/25.

"E’ un onore per la nostra associazione – dice il presidente Tonelli - poter collaborare anche per questa stagione con un’azienda così importante, e riscontrare ancora una volta l’attenzione e il sostegno che Estra dedica al ruolo dell’associazionismo dilettantistico sportivo".