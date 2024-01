L’associazione "Amici di Bobi" cerca fondi, ma anche volontari

L’associazione "Amici di Bobi", che si occupa da anni di animali in difficoltà, è in cerca di fondi e di volontari. Tante sono le spese per prendersi cura dei gatti del territorio che, spesso, hanno anche bisogno di operazioni costose, oltre alle attività di sterilizzazione. Attività che viene portata avanti anche grazie alla convenzione stipulata con il Comune, oltre alla cura delle colonie censite e registrate nel territorio. La sterilizzazione si svolge una o due volte al mese, in tre giorni: dopo il sopralluogo delle colonie avviene la cattura dell’animale il giorno dell’intervento e il controllo post operatorio. Dopo un giorno di riposo avviene la liberazione dell’animale nella propria colonia. Per andare avanti l’associazione ha dunque bisogno di volontari, ma anche di sostegno economico per le cure degli animali. "Amici di Bobi" va avanti anche con mercatini e lotterie, ma con le donazioni anche piccole si può fare la differenza (Iban IT24 O088 5172 3000 0000 0066 726). "Negli anni abbiamo affidato moltissimi cani a ottime famiglie – sottolinea la presidente Mariagrazia Sordini –. Anche l’infinito numero di gatti presenti nel territorio è stato notevolmente ridotto grazie alla massiccia campagna di sterilizzazione, in collaborazione con l’Asl. Nel 2023 sono stati sterilizzati circa 68 gatti di colonie feline tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Altra importante attività dell’associazione è l’adozione di circa una trentina di gattini, ai quali è stata data una vita più agiata lontano dai pericoli della strada".

Importanti e non ultimi sono i recuperi da parte dei volontari di gatti in evidente difficoltà con urgente bisogno di cure veterinarie. Solo nello scorso anno – dice Mariagrazia Sordini – sono stati salvati circa 23 gatti con patologie spesso molto gravi, ai quali è stata data una seconda possibilità di vita. Grazie agli aiuti delle persone che ci sostengono e che vorranno continuare a farlo possiamo aiutare i nostri amici animali nel modo migliore. Gioie e dolori fanno parte del nostro operare, ma lo sconforto per non essere riuscite a salvare una vita si compensa con la gioia per avere trovato una famiglia ad un gattino. Riuscire a salvare una vita ci ripaga di dolore per altre sconfitte e ci fa andare avanti nel nostro compito, che abbiamo scelto con forza ed amore: difendere gli animali, i loro diritti, preservando il loro benessere fisico e affettivo".

Andrea Capitani