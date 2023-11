L’Asl sud est miglior azienda Lean a livello nazionale

La sesta edizione del Lean Healthcare Award ha riservato grandi soddisfazioni all’Asl Toscana sud est: tre primi posti e una terza posizione. Alla serata erano presenti il Dg Antonio D’Urso, la direttrice Sanitaria Assunta De Luca e i referenti aziendali del percorso Lean Silvia Bellucci, Fabrizio Monelli, Matteo Corsini. "Tutti i premi sono graditi ed importanti – ha detto D’Urso – ma senza dubbio il vero riconoscimento a cui vorrei dare risalto è quello di miglior azienda sanitaria Lean d’Italia. Quando parliamo di ‘cultura Lean’ ci si riferisce a quell’insieme di valori culturali, principi professionali e metodiche organizzative che puntano a semplificare ed ottimizzare i processi, diminuendo gli sprechi e migliorando organizzazioni e servizi per i pazienti. Questi temi sono le stelle polari del nostro agire". L’Asl è risultata prima in tre categorie: a) migliore azienda Lean a livello nazionale; b) percorsi di emergenza urgenza e gestione del paziente col progetto che "Keep calm and see & treat", finalizzato a ridurre i tempi d’attesa dei pronto soccorso; c) percorsi di cronicità con il progetto "A casa tua deliveRX", per compensare le disuguaglianze assistenziali territoriali. Terzo premio Lean per l’integrazione sociosanitaria col progetto "from House to home” da Casa della Salute a Casa della Comunità.