"L’Asl di Grosseto sollecita il pagamento dei docenti: la Regione è informata"

Dopo l’allarme della Uil sul pagamento dei compensi per gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, al personale addetto alle docenze nel corso di laurea in Infermieristica, arriva puntuale la risposta dell’Asl. "La direzione della Formazione dell’Asl Tse ha sollecitato più volte, anche di recente, il riconoscimento economico agli infermieri docenti, mettendone a conoscenza anche la Regione – dicono dall’Asl –. Necessita ricordare però che esiste tra i 3 atenei toscani e la Regione un protocollo d’intesa per cui sono state finanziate somme per il 2023, elargite a livello regionale alle Università, perciò il ruolo dell’Asl è quello di intermediario". L’Asl ricorda che "continuerà a monitorare la situazione e ad avere un ruolo attivo nei confronti di Regione e Università".