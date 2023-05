L’arte, i giovani e i nuovi linguaggi Tema Vita premia gli studenti dell’"Aldi"

L’arte, i giovani, i nuovi linguaggi (e strumenti) della comunicazione. Sono i tre poli di un’area negli ultimi tempi particolarmente affollata e oggetto di grandi attenzioni, in cui uno spazio è occupato anche dal Polo Culturale Pietro Aldi, realtà creata da Banca Tema – Tema Vita Ets. Tema Vita Ets che gestisce il Polo Aldi di Saturnia ha infatti proposto, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano, un progetto didattico invitando gli studenti del Polo liceale "Pietro Aldi" di Grosseto a produrre elaborati che indichino strategie, progetti e forme di comunicazione dell’arte. Al centro dell’attenzione, naturalmente, le opere e la vita dell’artista mancianese Pietro Ald. La premiazione del progetto si è tenuta al Polo Universitario Grossetano, alla presenza di Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano, di Roberto Mugnai, dirigente scolastico del Polo Liceale Aldi, di Beatrice Sgherri, docente di Storia dell’arte, e, per la banca, di Francesco Carri (presidente) e Fabio Becherini (direttore generale) e Massimo Barbini (presidente di Tema Vita Ets).

Tre i progetti vincitori: "Ddrammatizzazione - le ultime ore della libertà senese", realizzato da 7 ragazze della classe 5F; "I francobolli di Pietro Aldi", prodotto da 2 studenti della classe 4B e "Le etichette per le bottiglie di vino", creato da 3 alunne sempre della 4B.

"L’obiettivo – ha detto Barbini – non è stato solo stimolare la creatività degli studenti ma anche valorizzare le proposte e le idee". "I ragazzi – ha detto la professoressa Sgherri – si sono sentiti coinvolti e si sono quindi impegnati a fondo, utilizzando strumenti di comunicazione innovativi per l’arte e linguaggi".