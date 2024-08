L’arcobaleno di Follonica. Al Casello arriva il Pride

"Follonica Pride Party" di scena oggi, partire dalle 19, all’interno del Giardino del Casello Idraulico. Un evento organizzato da Follonica a Sinistra, Rifondazione Comunista Follonica e il Partito Democratico di Follonica che precede l’evento regionale del "Toscana Pride", che invece si svolgerà il 7 settembre a Lucca. Durante la serata sono previsti interventi da parte di numerose associazioni che sostengono i diritti, non solo della comunità Lgbtqia+, ma di tutte le persone che subiscono crimini di odio. Saranno presenti i rappresentanti di Comitato Toscana Pride, Famiglie Arcobaleno, Agedo, Arcigay Livorno, Piombino Rainbow, Rete Antidiscriminazione Grossetana, Khorakhané Spazio Comune. Invitato il sindaco Matteo Buoncristiani, che, assente per precedenti impegni, sarà rappresentato da un assessore che porterà i suoi saluti . Il tutto accompagnato da un clima di festa con la musica stile anni ‘80 e ‘90 di dj Yellow Hat. "Un evento sui diritti civili – spiega il Consigliere comunale Follonica a Sinistra, Francesco Ciompi – che offre l’opportunità di sensibilizzare la comunità locale e i partecipanti sui temi legati ai diritti Lgbtqia+, ai diritti umani e all’uguaglianza. Spesso, la mancanza di consapevolezza e conoscenza porta a stereotipi, pregiudizi e discriminazione. Questo tipo di coinvolgimento è essenziale per creare una società più giusta e inclusiva". A nome di Rifondazione Comunista illustra l’evento il segretario comunale, Gianluca Quaglierini. "Riteniamo che la lotta dei diritti sociali – dice – possa e debba andare di pari passo con la lotta dei diritti civili. Ed è per questo che abbiamo organizzato in passato iniziative a difesa del comparto industriale di Scarlino, a difesa della richiesta di verità e giustizia sull’omicidio di Giulio Regeni, a difesa dei lavoratori stagionali e ora siamo qui a coorganizzare questa manifestazione. I diritti o sono di tutti oppure sono solo privilegi." Infine Francesco Gazzetti, che come commissario sta accompagnando il Pd di Follonica in questa fase, sottolinea l’importanza dell’evento. "Si tratta di un appuntamento al quale tutta la nostra comunità politica tiene moltissimo – afferma Gazzetti –. Auspichiamo che il Comune adotti un comportamento di sostegno per queste iniziative, che a noi pare naturale e indispensabile".

Viola Bertaccini